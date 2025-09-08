На 79-м году жизни умер израильский поэт Александр Верник. Об этом сообщает mk.ru.

Поэт и писатель Александр Верник скончался 7 сентября в возрасте 78 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Александр Верник родился в 1947 году в Харькове. В СССР его книги не выпускались. В 1978 году Верник по программе репатриации переехал жить в Израиль. Там он публиковался сначала в журналах, а затем выпустил несколько авторских произведений: «Зимние сборы» и «Сад над бездной».

Верник также является автором биографий поэтов Бориса Чичибабина, Михаила Генделева и Владимира Мотрича.

