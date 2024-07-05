На 78-м году жизни умерла народная артистка СССР Лиана Исакадзе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Первый канал Грузии.

5 июля 2024 года ушла из жизни грузинская скрипачка Лиана Исакадзе. Что стало причиной ее смерти — не уточняется. Также нет данных о месте и времени церемонии прощания.

Артистка родилась в Тбилиси 2 августа 1946 года. Она была бывшей солисткой Московской филармонии. Исакадзе исполняла классическую и романтическую музыку, концерты Антонио Вивальди и произведения грузинских композиторов 20 века.

В 1988 году она получила звание народной артистки СССР. Также скрипачка была удостоена Государственной премии Грузинской ССР имени Закария Палиашвили.

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