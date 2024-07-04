В Душанбе скончался советский оперный певец Адхам Халиков

Народный артист Таджикистана, оперный певец Адхам Халиков скончался на 77-м году жизни. Артиста не стало накануне, 3 июля.

Прощание с покойным должно состояться сегодня в Душанбе, сообщает aif.ru со ссылкой на министерство культуры республики. Причина смерти артиста не сообщается.

В министерстве назвали уход Халикова невосполнимой утратой для таджикской культуры, особенно для оперного искусства.

Адхам Халиков родился в 1948 году, в 1970-м он окончил Институт искусств им. М. Турсунзода, а в 1979 году - Московскую государственную консерваторию.

За годы своей карьеры артист был солистом ансамбля «Красная звезда» Москвы, с 1980 года - и до самой смерти выступал на сцене Таджикского государственного академического театра оперы и балета имени Садриддина Айни.

Адхам Халиков исполнил роли в более чем 30 операх, среди них - «Евгений Онегин», «Бал-маскарад», «Цирюльник из Севильи», «Айни» и «Золотой кишлак».

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