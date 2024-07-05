Был лауреатом премии «Золотая маска»: ушел из жизни заслуженный артист РФ Василий Вавилов

Известный советский и российский актер Василий Вавилов ушел из жизни. Информация о смерти артиста появилась на сайте Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского.

Сердце Вавилова перестало биться накануне, 4 июля. Что стало причиной его смерти — представители культурного учреждения не назвали.

Перед началом большой карьеры Вавилов окончил Красноярское училище искусств. Затем он учился на курсе народного артиста СССР Ансимова в ГИТИСе.

В Красноярском театре музыкальной комедии, начиная с 1980-х, артист поставил несколько десятков спектаклей. Он же занимался созданием сценических образов в постановках.

За усердный труд Вавилов был удостоен почетных наград. Так, например, за поставленный в Железногорске мюзикл «Инкогнито из Петербурга» он получил премию «Золотая маска».

Ранее сообщалось о смерти пианиста и заслуженного деятеля искусств России Георгия Федоренко. Его сердце перестало биться на 86-м году жизни.