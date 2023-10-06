На 77-м году жизни умер российский режиссер озвучивания Вячеслав Максаков

Скончался известный российский режиссер Вячеслав Максаков. Ему было 76 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, представитель киноиндустрии долго болел и никак не мог справиться с бронхитом. Предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Также есть информация, что Максаков много любил выпивать.

Отметим, что режиссер был довольно известен. Под его руководством были озвучены такие проекты как «Догма», «Карты, деньги, два ствола», «Гран Торино», «Гарри Поттер и узник Азкабана» и другие.

Кроме того, Максаков был задействован в картинах кинематографиста Никиты Михалкова – в «Неоконченной пьесе для механического пианино» и «Сибирском цирюльнике».

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