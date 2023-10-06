Умерла 77-летняя звукорежиссер и соратница Сергея Говорухина Лидия Щербакова. Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

По информации источника, знаменитость скончалась 27 сентября 2023 года. Что стало причиной ее смерти — пока не уточняется. Также нет информации о времени и месте проведения церемонии прощения.

Щербакова внесла большой вклад в развитие документального кино. Она участвовала в создании уникальной фонотеки студии и работала с Говорухиным над фильмом «Прокляты и забыты». Проект был удостоен премии «Ника» в номинации «Лучший неигровой фильм».

Напомним, что Сергей Говорухин скончался в 2011 году. Тогда он перенес инсульт, после которого находился в коме.

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