Актриса из «Каменской» и «Мухтара» Регина Домбровская умерла на 82-м году жизни

Умерла советская и белорусская актриса Регина Домбровская. Она известна по ролям в сериалах «Каменская» и «Мухтар. Новый след». Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, знаменитость скончалась на 82-м году жизни. Причина не называется, но известно, что Домбровская ушла из жизни еще летом. Хотя информация о ее смерти появилась только сейчас.

Напомним, что актриса родилась 18 мая 1942 года в Белоруссии, работала в Белорусском театре имени Янки Купалы. Впервые на экране она появилась в 1961 году, сыграв главную роль в фильме «Не плачь, Аленка». На ее счету множество проектов: «Дети Ванюхина», «Каменская», «Журов», «Мухтар. Новый след», «Факт биографии» и другие.

Известно, что звезда не только снималась в кино, но и выходила на театральную сцену, работала на телевидении и радио. Кроме того, она была певицей и артисткой озвучания.

Ранее мы писали о том, что в Иркутске на 76-м году жизни внезапно умерла актриса театра Наталия Королева. Накануне кончины звезда выступала в актерском клубе и встречалась с друзьями. Известно, что артистка готовилась к гастролям в Забайкалье.