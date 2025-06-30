Легенда национального телевидения: на 98-м году жизни скончался шотландский ведущий и актер Сэнди Галь

Ушел из жизни шотландский телеведущий и актер сериалов, известный как Сэнди Галь. Ему было 97 лет. Артист умер в своем доме в городе Кент. Об его смерти сообщает IMDb.

Полное имя актера — Хендерсон Александр Галь. Он родился 1 октября 1927 года в Пенанге, Малайзия. В кино он известен по работе в таких фильмах и сериалах, как «Вьюпоинт '86» ( Viewpoint '86), «Судьба» (Faith) 1994 года, «Международный гольф для знаменитостей» (International Pro-Celebrity Golf) 1975 года и других.

Помимо карьеры на телевидении он также был журналистом, режиссером, писателем и продюсером.

В журналистике Галь проработал 60 лет, он служил инструктором BBC, освещал локальные конфликты по всему миру. Он снимал репортажи в Африке, Азии, Китае и Афганистане. Также он выпускал документальные фильмы и был ведущим программы новостей.

Сэнди Галь стал самым узнаваемым телеведущим в Шотландии, легендой национального экрана. В 1972-м году он и сам стал героем репортажа, когда попал в аварию, уснув за рулем.

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