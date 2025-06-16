На 74-м году жизни умер вокалист британской группы The Boys Джон Плейн. Об этом сообщает ABC Nyheter.

Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных о времени и месте церемонии прощания.

Коллектив The Boys был основан в 1976 году в Лондоне и распался спустя 6 лет. Однако в 1999 году группа решилась на воссоединение. Известно, что музыканты повлияли на развитие панк-культуры.

Умерший снимался в фильмах о Джонни Тандерсе, первом гитаристе панк-рока, и о последних днях Сида Вишеса.

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