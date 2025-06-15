Джазовый музыкант Луи Мохоло-Мохоло умер во сне в возрасте 85 лет

В Кейптауне умер известный джазовый музыкант и сооснователь группы The Blue Notes Луи Мохоло-Мохоло. Ему было 85 лет.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Известно, что сердце артиста остановилось в пятницу, 13 июня.

«Он умер сегодня утром во сне у себя дома», - приводит некролог представителей артиста News24.

Настоящее имя музыканта Луи Тебого Мохоло, однако он предпочел взять сценический псевдоним, чтобы имя звучало «этнически аутентично».

Он начал свою карьеру в 1960-х годах, записал более пятнадцати альбомов в составе группы The Blue Notes, а также издал коллекцию записей в качестве сольного артиста.

1964 году Луи эмигрировал в Лондон, где также оказал значительное влияние на развитие музыки в стиле джаз. В 2005 году он вернулся в родной Кейптаун.

Ранее умер в 88 лет страдавший раком простаты и болезнью Альцгеймера солист Fundo de Quintal Бира Президенте.