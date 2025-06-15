Умер в 88 лет страдавший раком простаты солист Fundo de Quintal Бира Президенте

В Бразилии умер сооснователь группы Fundo de Quintal Бира Президенте. Ему было 88 лет.

Официальная причина смерти не раскрывается, однако известно, что он проходил лечение от рака простаты и страдал болезнью Альцгеймера.

Смерть музыканта наступила в 23:55 в субботу, 14 июня, в больнице Unimed Ferj в Барра-да-Тижука.

Настоящее имя музыканта Убирахара Феликс ду Насименту. Он родился 23 марта 1937 года в Рио-де-Жанейро и стал известен как одна из величайших личностей самбы в Бразилии.

В 1961 году Бира вместе с друзьями и семьей основал Grêmio Recreativo Cacique de Ramos — карнавальный квартал, который впоследствии стал одним из крупнейших культурных центров самбы в Бразилии.

Прежде чем посвятить себя исключительно своей артистической карьере, Бира много лет проработал на госслужбе, сообщает globo.com.

Ранее исполнительный продюсер сериала «Настоящие домохозяйки» Лорен Миллер скончалась во время родов. Ей было 43 года.