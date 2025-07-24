Снимался с Дмитрием Нагиевым и Иваном Янковским: актер Валерий Смирнов умер на 81-м году жизни

Российский актер театра и кино Валерий Смирнов ушел из жизни. Трагичной новостью поделилась пресс-служба Волковского театра во «ВКонтакте». Деятелю культуры было 80 лет.

Смирнов получил образование в Ярославском театральном училище в 1966 году. Он выступал в Ярославском драматическом театре имени Волкова, куда впоследствии вернулся после работы в Великолукском драматическом театре и Гомельском областном драматическом театре. Валерий сыграл на сцене множество ролей, однако больше всего он запомнился зрителям именно в образе Осипа из «Ревизора» и Короткова из «Живого трупа» Льва Толстого.

Помимо театра, Смирнов был увлечен кино. Он снимался в «Морфии» Балабанова, «Огуречной любови», «Кодексе чести», «Мосгаз» и других проектах. Последней его работой стала комедия «Не лечи меня», снятая в 2020 году. В ней он сыграл с Дмитрием Нагиевым и Иваном Янковским.

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