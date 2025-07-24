От рака умер режиссер и актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Кирилл Датешидзе

От рака умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Кирилл Датешидзе. О смерти Кирилла сообщили его ученики в соцсети.

23 июля 2025 года умер 78-летний актер и режиссер. В последние годы жизни он боролся с раком. В феврале у него произошло обострение, и ученики собирали средства на лечение режиссера. Несмотря на совместные усилия, спасти жизнь артиста не удалось.

«Не стало нашего мастера — Датешидзе Кирилла Леонидовича. Не передать словами, какая это потеря. Мы безмерно благодарны вам, Кирилл Леонидович, за все, что вы сделали для нас. Вы навсегда в наших сердцах», — сказано в некрологе.

Умерший дебютировал в кино в 1982 году. Он снялся в таких проектах, как «Последнее путешествие Синдбада», «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Литейный», «Империя под ударом».

Кирилл был не только актером, но и режиссером. Он поставил спектакли в нескольких российских театрах. Также умерший занимался педагогической деятельностью. Кирилл преподавал актерское мастерство в различных вузах Санкт-Петербурга.

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