В возрасте 72 лет скончалась звезда фильма «Я хочу держать тебя за руку», актриса Сьюзан Кендалл Ньюман

На 73-м году жизни умерла актриса Сьюзан Кендалл Ньюман, дочь легенды американского кинематографа Пола Ньюмана. Звезда фильма «Я хочу держать тебя за руку» скончалась 2 августа от осложнений, вызванных хроническими заболеваниями.

О ее смерти пишет New York Post. Кончину артистки также подтвердила ее семья.

«Сьюзан Кендалл Ньюман будут помнить за ее остроумие и находчивость, щедрость и любовь, а также за преданность семье и друзьям. Нам будет очень ее не хватать», — говорится в сообщении родных актрисы.

Сьюзан была дочерью Пола Ньюмана и его первой супруги Джеки Уитт. Свою карьеру она начала в бродвейских постановках. В 1978 году сыграла одну из шести подростков, которые пытаются пробраться на первое выступление The Beatles, в фильме Роберта Земекиса «Я хочу держать тебя за руку».

Вместе с отцом появилась на экранах в киноленте 1977 года «Удар по воротам», где Пол Ньюман сыграл тренера хоккейной команды низшей лиги. Также исполнила одну из ролей в фильме «Свадьба» 1978 года.

В 1980 году в театре ABC Сьюзан Кендалл поставила пьесу Майкла Кристофера «Ящик с тенью», получившую Пулитцеровскую премию. За продюсирование одноименного телешоу актриса была номинирована на «Эмми».

