Автор хита «Молодая» Амирамов перед смертью дал прощальный концерт в Нальчике

Исполнитель хита «Молодая» Ефрем Амирамов незадолго до смерти выступил в Нальчике с прощальным концертом. На тот момент артист уже тяжело болел. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Новости о смерти Ефрема появились 9 октября. В тот же день он попал в реанимацию в тяжелом состоянии. По данным СМИ, у него был сепсис, и именно последствия стали причиной его кончины.

Несмотря на то, что здоровье Амирамова ухудшалось с 2022 года, он не оставлял свою публику. Певец регулярно приезжал в родной Нальчик, и именно там дал прощальный концерт за несколько недель до смерти.

Отметим, что вокалист перенес два инфаркта и инсульт, лечился в Израиле, но долго жить за границей не смог. Вернувшись на родину, он продолжал терапию в местной больнице, врачам которой посвятил стихотворение.

