На 72-м году жизни умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Алексей Дулькевич. Об этом сообщает aif.ru.

Актер Алексей Дулькевич скончался 11 октября в возрасте 71 года. Причина смерти не раскрывается.

Алексей Дулькевич в конце 60-х снялся в фильме «Живой труп» с участием Алексея Баталова. Позже он сыграл в сериале «Улицы разбитых фонарей». В 90-е годы Дулькевич начал заниматься музыкой — сотрудничал с Михаилом Кругом, группой братьев Жемчужных, коллективом «Артель» и работал на студии «Ночное такси».

Ранее мы писали о том, что на 81-м году жизни умер актер из сериала «След» Александр Крючков. Он, как и Дулькевич, сыграл несколько эпизодических ролей в сериале «Улицы разбитых фонарей». Причина смерти актера неизвестна.

Мы также рассказывали о смерти участницы «Битвы экстрасенсов» Аллы Роттер. Ей было 78 лет.