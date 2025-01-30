За два дня до юбилея умер композитор Михаил Герцман

Умер председатель Союза композиторов Коми Михаил Герцман. 79-летний мужчина ушел из жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает «Комиинформ» со ссылкой на художественного руководителя филармонии республики Ольгу Мойсеевич.

По данным источника, 10 января он попал в больницу после инсульта. Врачи приняли решение перевести Герцмана в реанимацию. Он находился в тяжелом состоянии.

Мужчина не дожил до своего 80-летия всего два дня.

Михаил Герцман родился 1 февраля 1945 года в Перми. В 1963 году он поступил в Уральскую консерваторию, а на третьем курсе перевелся в Ленинградскую.

С мая 1991 года Михаил Герцман занимает должность председателя Коми регионального отделения Союза композиторов России. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Отмечается, что 21 февраля в Театре оперы и балета должен был пройти концерт, посвященный 80-летию композитора. Состоится ли он или будет отменен, пока информации нет.

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