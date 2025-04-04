Умер актер Мярт Виснапуу, игравший с Куравлевым во «Входе в лабиринт»

Умер советский и эстонский актер Мярт Виснапуу, сыгравший вместе с Куравлевым во «Входе в лабиринт». Об этом сообщается на сайте «Кино-Театр.Ру».

По данным источника, мужчины не стало 4 апреля 2025 года. Информации о причине смерти и дате похорон нет.

Мярт родился 23 апреля 1962 года в Таллине. В 1984 он окончил республиканскую государственную консерваторию по актерскому направлению. С 1984 по 1992 год служил в Эстонском драматическом театре, а с 1993 по 1995 год – в театре «Угала».

В 1980-х он впервые появился на экране. Актер сыграл в фильме «Боковой ветер», где ему досталась роль велогонщика по имени Райво. Также его можно было увидеть в картинах: «Ребята из дзюдо», «Во времена волчьих законов», «Джордано», «Ключевой вопрос», «Истерия», а также сериале «Русалочьи отмели».

Виснапуу снялся и в фильме «Вход в лабиринт», где участвовали Куравлев, Костолевский и другие легендарные советские артисты.

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