На 68-м году жизни умер актер сериала «Апостол» Владимир Светашов. Об этом сообщает сайт mc.bk55.ru.

Актер Владимир Светашов умер 9 октября. Прощание с артистом из Омска прошло 11 октября. Причина смерти не раскрывается. Региональное отделение Союза театральных деятелей России выразило соболезнования в связи со смертью актера.

Владимир Светашов родился в 1957 году. Он трудился в Омском государственном академическом театре драмы и Омском драматическом театре «Галёрка». В 2005 году актер начал сниматься в кино и сериалах. Одними из его самых заметных работ стали роли в сериалах «Обреченная стать звездой», «Апостол» и «Осенний детектив».

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