На 66-м году жизни умер соратник Джеки Чана и Брюса Ли актер Ман Хой

Появилась информация о смерти китайского актера боевиков Ман Хоя. Его не стало в возрасте 65-ти лет. Об этом сообщает «Российская газета».

Хой сыграл в огромном количестве фильмов и постоянно с ним снимались известные коллеги Джеки Чан и Брюс Ли. Они были соратниками в проектах «Сердце дракона», «Городской охотник», «Лорд Дракон», «Экспресс миллионеров», «Молодой мститель», «Маленький Супермен», «Маленький крестный отец из Гонконга», «Вызов мастеров», «Заговор Шаолиня» и других.

Отметим, что в 2022 году Ман проходил обследование в больнице, на котором у него выявили рак пищевода. На протяжении всего этого времени с постановки страшного диагноза актер продолжал бороться с недугом, однако все-таки не справился. О его смерти рассказала племянница, которая, к слову, тоже является актрисой – Ман Силинь.

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