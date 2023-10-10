На 65-м году жизни умер режиссер «Восставшего из ада» Энтони Хикокс. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на платформу IMDb.

Что стало причиной смерти знаменитости — пока не уточняется. Также нет данных о месте проведения церемонии прощания.

Энтони стал культовым режиссером, который создал известные фильмы ужасов. Речь идет про «Музей восковых фигур», «Восставшего из ада», «Возвращение живых мертвецов» и т.д.

Напомним, что Хикокс родился в Лондоне в кинематографической семье.

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