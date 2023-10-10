Названа причина смерти артиста ЛНР Михаила Голубовича

Стала известна причина смерти артиста ЛНР Михаила Голубовича, известного по ролям в проектах «Тихий Дон», «Кортик», «Как закалялась сталь» и другим. Оказалось, что перед кончиной у него обнаружили тяжелую болезнь, однако диагноз не уточняется. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на блог главы ЛНР Леонида Пасечника.

Голубовича не стало в возрасте 79-лет 9 октября, он совсем немного не дожил до своего юбилея. Как отметил Пасечник, смерть актера – огромная утрата. Напомним, что он был также художественным руководителем Луганского академического украинского музыкально-драматического театра. Многие называли Михаила Васильевича человеком-легендой.

К слову, сцене Голубович посвятил всю свою жизнь. Окончив Киевский институт театрального искусства, он сразу же пошел работать в театр и до последнего старался отдавать всего себя искусству.

Ранее стало известно о смерти певицы Маргариды Амарал. Она скончалась в возрасте 95-ти лет в доме престарелых в родном Лиссабоне. Причина ухода из жизни не уточняется.