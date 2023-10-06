Скончался актер из «Омерзительной восьмерки» Кит Джефферсон: причина смерти

Стала известна причина смерти актера Кита Джефферсона, который снимался в «Омерзительной восьмерке» и сотрудничал с Квентином Тарантино. 53-летний мужчина скончался от рака. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя артиста Николя Сента-Джона.

По данным источника, в августе этого года звезде диагностировали рак. Кит признался во всем на своей странице в соцсетях и рассказал, что сначала не хотел никому говорить о страшной болезни. Но потом понял, что «вера стала сильнее».

Напомним, что Джефферсон родился в американском городе Хьюстон. Свое первое высшее образование он получил в Международном университете США в Сан-Диего. Дебютом стала роль в фильме «Мальчики на стороне» (1995). После он принял участие в таких легендарных проектах, как «Джанго освобожденный» и «Омерзительная восьмерка».

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