95-летняя певица Маргарида Амарал умерла в доме престарелых

Португальская певица Маргарида Амарал скончалась в доме престарелых. Ей было 95 лет.

Подробности приводит «Российская газета» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По словам источника, близкого к семье, Амарал умерла в родном Лиссабоне. Она находилась в частном доме престарелых. Причина смерти не указывается.

Амарал начинала карьеру на радио. Затем стала первой в Португалии артисткой, которая вживую выступала в эфирах национальных каналов.

Ее знаменитые хиты - «Alô», «Viva o Sporting» и «Vai-se a Noite num Ai».

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