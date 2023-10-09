19:03, 09 октября 2023
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95-летняя певица Маргарида Амарал умерла в доме престарелых
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Португальская певица Маргарида Амарал скончалась в доме престарелых. Ей было 95 лет.
Подробности приводит «Российская газета» со ссылкой на зарубежные СМИ.
По словам источника, близкого к семье, Амарал умерла в родном Лиссабоне. Она находилась в частном доме престарелых. Причина смерти не указывается.
Амарал начинала карьеру на радио. Затем стала первой в Португалии артисткой, которая вживую выступала в эфирах национальных каналов.
Ее знаменитые хиты - «Alô», «Viva o Sporting» и «Vai-se a Noite num Ai».
Ранее сообщалось о смерти 66-летнего поэта Андрея Добрынина. Его не стало 8 октября. Причина смерти – последствия инсульта.
Источник фото:Freepik
Источник:«Российская газета»
Автор:Лилия КараеваТеги: