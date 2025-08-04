На 63-м году жизни умер заслуженный художник России Сергей Лугинин. О смерти Сергея сообщили в департаменте культуры ЯНАО.

4 августа 2025 года умер мастер резьбы по кости, заслуженный работник культуры Ямала, заслуженный художник России. Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных о времени и месте церемонии прощания.

В некрологе отметили, что умерший внес вклад в развитие культуры Севера. Сергей был руководителем Дома ремесел, способствовал развитию профессионализма местных мастеров и организовывал международные фестивали. Благодаря ему была открыта ямальская косторезная школа.

«Светлая память о Сергее Александровиче Лугинине навсегда сохранится в наших сердцах, а его выдающиеся работы будут вдохновлять последующие поколения художников и ценителей прекрасного», — сказано в некрологе.

Ранее в Челябинской области умер 22-летний кандидат в депутаты Владимир Биев. В СК заявили, что смерть Владимира не носит криминальный характер. Подробности читайте в этой новости.

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