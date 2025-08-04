Умер в Грузии на 93-м году жизни народный артист СССР Эльдар Шенгелая

Народный артист СССР, кинорежиссер Эльдар Шенгелая умер в Грузии. Ему было 92 года. Новости о смерти кинематографиста сообщили в фонде Нато Вачнадзе.

Некролог был опубликовал 4 августа. Причина смерти режиссера пока не раскрывается. Также коллеги Эльдара не рассказали, как прошли его последние дни жизни.

Отметим, что Эльдар Шенгелая родился в Тбилиси, но учился в Москве. Он окончил ВГИК. В 1958 году режиссер пришел в «Мосфильм», в котором проработал 2 года. Затем артист перешел в «Грузия-фильм».

Самыми известными фильмами Шенгелая являются «Снежная сказка», «Белый караван», «Необыкновенная выставка», «Чудаки», «Мачеха Саманишвили», «Экспресс-информация». Последний проект режиссер выпустил в 2020 году. Это была короткометражка «Cha», в которой он выступил еще и сценаристом.

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