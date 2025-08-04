В Челябинской области умер 22-летний кандидат в депутаты Владимир Биев. О смерти Владимира сообщает РИА Новости.

Что стало причиной смерти Биева — не уточняется. Также нет данных о времени и месте церемонии прощания.

Отец 22-летнего кандидата в депутаты посвятил ему трогательный пост в соцсети. По словам мужчины, ему сложно смириться со смертью наследника.

«С нескончаемой болью и страшным осознанием сообщаю, что мой замечательный сын Владимир Ильич Биев закончил свой земной путь. Теперь у него иная дорога на небесах… Нет ужаснее чувства, чем хоронить своих детей», — высказался отец Владимира.

В СК уточнили, что смерть Владимира не носит криминальный характер. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

«Следователем следственного отдела по городу Миасс регионального СК устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», — пишет РИА Новости.

Биев был выдвинут кандидатом на выборах в 2025 году в депутаты от партии «Новые люди» в заксобрание Челябинской области.

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