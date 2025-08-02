Умер страдавший болезнью Паркинсона боксер Рахаман Али, брат Мохаммеда Али

Умер американский боксер-тяжеловес Рудольф Арнетт Клей, известный под псевдонимом Рахаман Али. Ему было 82 года.

Официальной причиной смерти младшего брата легендарного боксера Мохаммеда Али стала остановка сердца. Известно, что спортсмен несколько лет страдал от болезни Паркинсона и в конце июля его состояние стало резко ухудшаться. 19 июля он был госпитализирован и скончался 1 августа в хосписе в Луисвилле, сообщает Marca.com.

Рахаман Али на полтора года младше своего легендарного брата Мохаммеда Али. В детстве они вместе начали заниматься боксом в любительской лиге.

В 1964 году Рахман ворвался в профессиональный бокс. На ринге он одержал 14 побед, потерпел 3 поражения и один раз завершил бой вничью. В 1977 году он вместе со старшим братом снялся в фильме «Величайший».

После смерти Мохаммеда Али в 2016 году занялся сохранением памяти о старшем брате.

Ранее сообщалось, что венгерский бодибилдер, пауэрлифтер, двукратный абсолютный победитель турнира Superbody Бела Кати умер после неудачного падения с велосипеда. Ему было 46 лет. Трагедия произошла во время семейного отдыха на Кипре 31 июля.