В возрасте 99 лет умерла детская писательница и автор песен Ира Лембер. Об этом сообщает «Российская газета».

Эстонская писательница и автор детских песен Ира Лембер скончалась 1 августа вскоре после того, как отметила свой день рождения. Ей было 99 лет. Причина смерти не раскрывается.

Ира Лембер родилась в 1926 году в Таллине. В 1974 году она стала писателем, а в 1984 году стала членом Союза писателей Эстонии. В Советском Союзе Ламбер наиболее известна как автор книги «Лишь бы ничего не случилось». В том же году на Всесоюзном радио вышел одноименный радиоспектакль.

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