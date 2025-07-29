На 69-м году жизни скончался известный аргентинский режиссер Ариэль Баркилон

В возрасте 68 лет ушел из жизни аргентинский режиссер, публицист и педагог Ариэль Баркилон. Об этом пишет Российская газета.

Причина и детали смерти драматурга не раскрываются.

Баркилон родился в 1957 году. За всю свою карьеру он поставил ряд известных спектаклей. Среди его работ такие постановки, как «Супергерои уже не те, что раньше», «Голодные птицы», «Она танцует в одиночестве», «Я открыл глаза и увидел тебя», «Покорная плоть», «Прощание» и другие.

Его спектакли ставились не только в Аргентине, но и по всей Латинской Америке, а также в Европе. Постановки Ариэля Баркилона шли в Испании, Италии, на Кубе, в Чили и Уругвае.

Помимо всего прочего, режиссер занимался и детской драматургией. Баркилон также основал издательство, которое по сей день публикует материалы, связанные с театром.

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