Первая в Албании: женщина-режиссер театра Виолета Секуй умерла на 95-м году жизни

Актриса театра и кино Виолета Секуй ушла из жизни. Первой в истории Албании женщине-режиссеру было 94 года. Трагичную новость опубликовали в Сети.

О смерти Секуй пишет Российская газета. Она сообщила со ссылкой на источник, что Виолета скончалась в США, где жила последние годы. Албанская артистка, как указано в некрологе похоронного дома, умерла в спокойной обстановке.

Секуй родилась в Тиране. В 1952 году она получила профильное образование. Затем она сыграла во многих постановках, ставших знаковыми для сцены Албании. Кроме того, Секуй первая в стране женщина, ставшая театральным режиссером.

Ранее сообщалось о смерти американского комика и певца Тома Лерера. Его нашли в собственном доме без признаков жизни. Он скончался в возрасте 97 лет.