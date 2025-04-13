На 55-м году жизни скончался актер фильма «Город грехов» Ники Кэтт

На 55-м году жизни умер актер фильма «Город грехов» Ники Кэтт. Подробности приводит издание The Hollywood Reporter.

Актер ушел из жизни 8 апреля, но известно об этом стало лишь сегодня. НРики Кэтту было 54 года. Новость о его смерти подтвердил адвокат Джон Слосс, представляющий интересы актера. Однако причину смерти Ники специалист раскрывать не стал.

Кэтт впервые снялся в кино, когда ему было десять лет дебютировал как актер в десятилетнем возрасте. Затем он стал чаще появляться в эпизодических ролях в таких проектах, как «Калифорнийский дорожный патруль», «Отец Мерфи», «Херби, любовный жук» и других. В 2005-м Ники сыграл в фильме «Горох грехов», где его партнером стал Брюс Уиллис.

Также актер снялся в роли официанта в фильме «Действуй, сестра» вместе с известными актерами: Вупи Голдберг, Мэгги Смит и Венди Маккена, а позже принял участие в съемках с Беном Аффлеком, Джованни Рибизи, Ние Лонг и Вином Дизелем в криминальной драме «Бойлерная».

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