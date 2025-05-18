На 54-м году жизни умерла новосибирская поэтесса Лада Пузыревская

Писательница Лада Пузыревская умерла на 54-м году жизни. Подробности приводит Литературная газета.

Сегодня стало известно о смерти новосибирской поэтессы. Об этом сообщила ее дочь Анна Должикова, но причину раскрывать не стала. Однако окружение писательницы подчеркнуло, что в последние месяцы она боролась с тяжелой болезнью.

Лада состояла в Южно-русском союзе писателей и Международном союзе писателей «Новый современник».

Пузыревская является автором таких поэтических сборников, как «Маэстро полуправды не всерьез», «Время delete», «Последний десант» и других. Кроме того, ее произведения печаталась в «Литературной газете», «Петербургской газете», «Нева», «Сибирские огни», «Ковчег».

Также Лада является лауреатом Григорьевской премии и обладателем специального приза Кубка мира по современной поэзии.

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