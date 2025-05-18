Умер в возрасте 93 лет журналист, автор книг о футболе Брайан Гланвиль

Умер спортивный обозреватель и журналист Брайан Гланвиль, прославившийся серией книг о футболе. Ему было 93 года.

Официальная причина смерти не раскрывается, однако известно, что Брайан Гланвиль ушел из жизни 16 мая.

Будущий журналист в детстве серьезно увлекся футболом и в возрасте 19 лет написал биографию любимого спортсмена, игрока лондонского клуба «Арсенал» Клиффа Бастина. Это положило начало писательской карьеры Гланвиля.

Он работал корреспондентом Sunday Times в течение 30 лет. Более 50 лет сотрудничал с журналом World Soccer, а также писал для Guardian. Кроме того, Гланвиль написал сценарий официального фильма ФИФА о Чемпионате мира 1966 года, который получил название «Гол!».

Книга «История чемпионата мира» Гланвиля считается основополагающим трудом о мировом футбольном турнире. За свою жизнь Гланвиль стал автором десятков работ, включая детских. Его последняя книга, посвященная истории «Хайбери», была опубликована в 2006 году, сообщает The Guardian.

Ранее умер голландский режиссер, автор комиксов, актер и сценарист Герард Сутеман. Ему было 88 лет.