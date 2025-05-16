Скончался звезда фильмов о Джеймсе Бонде Джо Дон Бейкер

7 мая на 90-м году жизни скончался американский актер Джо Дон Бейкер, получивший широкую известность благодаря участию в фильмах о Джеймсе Бонде. Эту информацию подтвердили его родственники, сообщает издание The New York Times.

Джо Дон Бейкер родился 12 февраля 1936 года в штате Техас. После службы в армии он переехал в Нью-Йорк, где начал строить актерскую карьеру. Прорывом для него стала роль шерифа в криминальной драме «Широко шагая» (1973).

Однако наибольшую популярность актеру принесли три роли в бондиане. В 1987 году он сыграл злодея Брэда Уитакера в фильме «Искры из глаз», а позже дважды появлялся в образе агента ЦРУ Джека Уэйда в картинах «Золотой глаз» (1995) и «Завтра не умрет никогда» (1997).

Помимо ролей в шпионских боевиках, Джо Дон Бейкер запомнился зрителям по комедийным работам. Он исполнил роль начальника полиции в популярном фильме «Флетч» (1985) и снялся в фантастической комедии Тима Бертона «Марс атакует!» (1996).

По данным СМИ, у актера не было детей. Церемония прощания с Джо Доном Бейкером состоится 20 мая в его родном городе Гросбек, штат Техас.

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