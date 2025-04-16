На 53-м году жизни умер актер Волжского драмтеатра Илья Лиманский
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На 53-м году жизни умер актер Волжского драмтеатра Илья Лиманский. Об этом сообщает ИА «Высота 102».
Ушел из жизни актер Волжского драматического театра Игорь Лиманский. Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных о месте и времени церемонии прощания.
Коллеги вспоминают об умершем как о добром и отзывчивом человеке.
«Все мы запомним его яркие сценические образы, талантливые стихотворения, всегда хорошее настроение и весёлый нрав. В наше время добрый человек — это большая редкость. А Илья был добрым и отзывчивым коллегой и другом, которого мы все будем помнить всегда», — сказано в некрологе.
Лиманский запомнился зрителям благодаря роли Кисы Воробьянинова в постановке «Двенадцать стульев». Также он снялся в одном фильме.
Ранее сообщалось, что актер Владимир Алферов планировал переезд из Болгарии в Россию перед смертью. Подробности читайте в этой новости.
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