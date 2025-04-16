Актер Владимир Алферов планировал переезд из Болгарии в Россию перед смертью

Актер Владимир Алферов планировал переезд в Россию перед смертью. Об этом сообщает aif.ru.

13 марта ушел из жизни актер, снявшийся в «Солнечном ударе» Никиты Михалкова. Спустя месяц после смерти его тело остается в болгарском морге. В беседе с журналистами невеста умершего рассказала о планах Алферова перед кончиной.

После начала СВО актер переехал в Болгарию, однако он мечтал о России и собирался переехать в Нижний Новгород. По словам его невесты, на неделе, когда Владимир скончался, он должен был покупать билет в Россию.

«Ему очень нравилась Болгария, но всегда говорил, что хочет в Россию, потому что здесь сможет работать на родном языке. Он обычный русский, советский человек был. Говорил на русском языке», — высказалась собеседница aif.ru.

Женщина добавила, что согласилась выйти за него замуж за неделю до смерти.

Ранее невеста Владимира Алферова сообщила о криминальном следе в смерти актера. Подробности читайте в этой новости.

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