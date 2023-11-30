Умер создатель легендарных «Баек из склепа» Эллиот Сильверштейн

В Лос-Анджелесе умер американский режиссер, актер и сценарист Эллиот Сильверштейн. Ему было 96 лет.

Причина смерти кинематографиста не называется, дата похорон также неизвестна.

Карьера Сильверштейна началась в 1950-х годах, он был одним из создателей легендарных «Баек из склепа» и оригинальной версии «Сумеречной зоны».

Режиссер также поставил фильмы и сериалы «Шоссе 66», «Человек по имени Конь», «Кэт Баллу» и многие другие. Широкую известность среди зрителей Сильверштейн получил благодаря роли Линкольна Марша в сериале «Одиннадцатый час».

Кроме того, в 1965 году Эллиот Сильверштейн стал участником Берлинского кинофестиваля и получил премию - особое упоминание за лучший игровой фильм «Кэт Баллу», сообщает «Российская газета».

Ранее мы писали, что в штате Нью-Йорк в возрасте 93 лет скончалась звезда бродвейских театров Френсис Стернхаген. Причина смерти актрисы не уточняется, но известно, что она наступила по естественным причинам.