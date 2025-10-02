На 52-м году жизни скончался звезда «Невского», актер и каскадер Сергей Рыбин

В возрасте 51 года ушел из жизни российский актер и каскадер Сергей Рыбин. О кончине артиста говорится на его странице на портале «Кино-Театр.Ру».

Причина смерти не уточняется.

Сергей Рыбин совмещал актерскую профессию с каскадерской. Он сам выполнял трюки и снимался в сценах боев. Благодаря этому он стал одним из самых востребованных специалистов в отечественном кинематографе.

Зв всю карьеру Рыбин принял участие примерно в трех десятках проектов. Играл преимущественно в сериалах. Актер снялся в таких кинолентах, как «Невский», «Марафон трех граций», «Война и мир», «Морские дьяволы».

Также засветился в эпизодических ролях в «Улицах разбитых фонарей», «Тайнах следствия» и других.

Ранее мы писали о том, что на 75-м году жизни умер российский актер и народный артист Башкирии Олег Ханов.

Также сообщалось о смерти актера из сериала «Клан Сопрано» Джона Кристофера Джонса.