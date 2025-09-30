На 75-м году жизни умер российский актер и народный артист Башкирии Олег Ханов

Ушел из жизни народный артист Башкирской АССР Олег Ханов. Он умер сегодня, 30 сентября, в возрасте 74 лет. О его кончине сообщает ГТРК «Башкортостан».

Смерть артиста также подтвердил его друг и соратник, художественный руководитель Оренбургского областного драматического театра им. Горького Рифкат Исрафилов.

«Сегодня перестало биться сердце большого Мастера, надежного Друга и настоящего Человека… Прощайте, Олег Закирович», — также выразила соболезнования министр культуры Башкортостана Амина Шафикова.

Олег Ханов родился в 1951 году. В 1973-м окончил Уфимский государственный институт искусств. Получив высшее образование, стал там постоянным актером вплоть до 1989-го года.

Далее, до 1993 года возглавлял Республиканский театр юного зрителя города Уфа (ныне это Национальный молодежный театр РБ имени Карима). В период с 1989 по 1999 годы был председателем Башкирского отделения ВТО, Союза театральных деятелей Республики Башкортостан.

Играл в Российском государственном театре «Сатирикон» имени Аркадия Райкина. Как режиссер поставил десятки спектаклей. Среди его экранных проектов — фильм-сказка «Всадник на золотом коне» и историческая лента «Красный паша».

