Умер актер из «Клана Сопрано» Джон Кристофер Джонс

На 78-м году жизни в Нью-Йорке скончался американский актер Джон Кристофер Джонс. Он известен работой в кино, на телевидении и являлся артистом театра. О его смерти сообщает IMDb.

По словам друга покойного, причиной смерти стали осложнения болезни Паркинсона. С этим диагнозом Джонс жил с 2003 года. Несмотря на болезнь, мужчина продолжал активно работать еще почти два десятилетия.

В 2024 году вышел документальный фильм, посвященный театральным актерам, живущим с болезнью Паркинсона. Джонс стал одним из героев этой ленты.

Актер родился в штате Массачусетс. Его актерская карьера началась в 1970-х годах, а фильмография включает более 30 проектов. Зрители могли видеть его в «мыльной опере» «Как вращается мир», популярных сериалах «Закон и порядок» и «Удивительные истории», а также в культовом «Клане Сопрано». На большом экране он снимался в таких картинах, как «Пробуждение» с Робертом Де Ниро, «Часы отчаяния» Майкла Чимино и «Таинственный лес» М. Найта Шьямалана. Последний проект с актером вышел в 2025 году.

Ранее мы писали о том, что в возрасте 88 лет умер актер и режиссер Йорген Лет.