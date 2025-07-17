На 49-м году жизни скончался участник «Евровидения», польский музыкант Лукаш Мощинский

Скончался польский музыкант, участник «Евровидения», экс-барабанщик поп-группы Blue Café Лукаш Мощинский. Артисту было 48 лет. Об этом сообщается в соцсети коллектива.

Причина и детали смерти польского ударника не раскрываются. Лукаш «Мощ» Мощинский ушел из жизни в минувшем месяце, однако о кончине музыканта его коллегам стало известно только недавно, после публикации некролога.

В 2004 году Лукаш в составе группы представлял Польшу на популярном песенном конкурсе «Евровидение», который проходил в Стамбуле. Тогда Blue Café заняли семнадцатое место.

Также о смерти друга написал в своем личном блоге участник национальной версии шоу «Голос» Тадеуш Сейберт. Вместе они долгое время работали в группе Trabanda, где Лукаш играл на барабанах.

Ранее «Страсти» писали о том, что в Красноярске скончался барабанщик метал-группы Below the Sun Михаил Черный. Ознакомиться с подробностями можно здесь.

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