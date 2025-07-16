Умер барабанщик красноярской метал-группы Below The Sun и басист трио Dura Михаил Черный

Умер бессменный барабанщик красноярской экспериментальной пост-метал-группы Below The Sun Михаил Черный. О его смерти сообщили его коллеги по коллективу в своем сообществе во «Вконтакте».

Музыкант ушел из жизни в воскресенье, 13 июля.

Помимо участия в Below The Sun Михаил также был основателем, бас-гитаристом и вокалистом другой Сибирской группы Dura. Трио, играющее дум, пост- и дэт-метал было организовано в 2019 году.

«Это очередной тяжелый удар, с которым нам всем придется справляться. Покойся с миром, брат, — написали коллеги артиста по проектам в социальных сетях.

Несмотря на мрачную и тяжелую музыку, которую сочинял и исполнял Михаил, в памяти друзей он останется светлым, добрым и чутким человеком. В группах его ценили и как профессионального инструменталиста.

Прощание с музыкантом состоится в четверг, 17 июля.

Below The Sun уже теряли музыкантов и ранее. В 2020 году из жизни ушел гитарист коллектива Егор Михайлов.

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