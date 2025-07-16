Чешский музыкант и автор песен Карел Малик умер на 65-м году жизни

Скончался чешский музыкант и поэт, основатель паб-рок-группы Echt! Карел Малик. Артист ушел из жизни в возрасте 64 лет. О его смерти сообщает портал Archyd.

Новость о кончине мультиинструменталиста во вторник, 15 июля, подтвердил его коллега Томаш Шилла.

«Он был отличным другом, с которым мы провели много прекрасных лет. Он вдохновлял меня своими комментариями о текущих событиях в мире рока», — рассказал друг артиста.

Малик играл на нескольких инструментах: флейте, гитаре и альт-саксофоне. В 1988 году он собрал рок-группу Echt!, которая стала воплощением его творческого видения. Карел был основным композитором и автором текстов коллектива. Всего музыканты выпустили четыре альбома. Их дебютная пластинка «Bitter Drink» вышла в 1997 году.

Помимо музыки, Малик издал несколько сборников стихов. Среди них «Внутренности», «Сейф для Эхтя!» и «Хаос». Свою поэзию артист дополнял уникальными гравюрами на дереве.

Ранее мы писали о том, что в возрасте 85 лет ушел из жизни основатель и вокалист рок-группы The Strawbs Дэйв Казинс.