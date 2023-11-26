Умер знаменитый мастер пантомимы Сергей Овсянников

В Санкт-Петербурге умер художественный руководитель театра «Маска», режиссер Сергей Овсянников. Он был учеником Марселя Марсо и одним из самых известных мастеров пантомимы в России.

Причина смерти режиссера не уточняется. О дате похорон и месте прощания информации не поступало.

В 1973 году Сергею Овсянникову в качестве студента Ленинградского института культуры довелось стажироваться у знаменитого французского мима Марселя Марсо.

В 1978 году режиссер основал театр «Маска». Кроме того, в эти же годы он поставил спектакли в драматических театрах Уфы и Челябинска, затем по распределению был направлен в Казань, где ставил спектакли в филармонии и участвовал в создании театра в Набережных Челнах.

После возвращения в Ленинград руководил театром «Маска» и преподавал в Институте культуры

В настоящее время основанный Овсянниковым театр участвует в кремлевских елках и организует городские праздники, сообщает «Российская газета».

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