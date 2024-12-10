На 105-м году жизни скончался актер из «Доктора Кто» Арнольд Ярроу

Ушел и жизни британский актер и сценарист Арнольд Ярроу, известный по сериалу «Доктор Кто». Соответствующая информация появилась на сайте, посвященном проекту.

Артист скончался в возрасте 104 лет в Кенте. Причина и обстоятельства смерти в настоящий момент не раскрываются.

Арнольд Ярроу появился на свет в 1920 году в Лондоне. Свою кинокарьеру начал в 1950-х: «Улица коронации», «Жители Ист-Энда», «Прорыв Андромеды», «Сын Розовой пантеры» и другие.

Ярроу являлся старейшим из актеров «Доктора Кто», остававшихся до этого момента в живых. В настоящий момент старейший артист шоу - это 100-летний Лори Уэбб.

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