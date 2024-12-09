Ушла из жизни звезда «Подкидыша» Халима Ибрагимова

Ушла из жизни узбекская актриса театра и кино, шоувумен Халима Ибрагимова. Об этом в своем микроблоге сообщила подруга Ибрагимовой, народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова.

В конце октября артистке исполнилось 45 лет. В окружении Халимы рассказали, что она долгое время болела диабетом и умерла после операции. Предполагается, что хирургическое вмешательство могло быть связано с резекцией желудка.

Незадолго до смерти актриса выложила на своей странице в соцсетях видеообращение к фанатам, попросив не беспокоиться за нее и выразив надежду на скорейшее выздоровление. У Ибрагимовой остались двое детей.

Халима Ибрагимова окончила Государственный институт искусства и культуры Узбекистана. Она стала принимать участие в съемках кино с первой половины нулевых: «Мне все равно», «Анора» (2006), «Личина», «Опасный поворот», «Господин Никто», «Подкидыш», другие.

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