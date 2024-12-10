На 86-м году жизни скончалась правнучка художника Айвазовского. Об этом сообщает mk.ru.

9 декабря в Москве скончалась правнучка художника Ивана Айвазовского Ольга Константиновна Арцеулова. Ей было 85 лет. Журналисты выяснили, что пенсионерка умерла в своей квартире в Москве — она потеряла сознание, сын вызвал медиков, однако спасти правнучку художника врачам не удалось.

Ольга Арцеулова была дочерью одного из внуков Айвазовского — Константина Арцеулова. Он родился в 1891 году в Ялте. Арцеулов работал летчиком, он первым в Российской империи в 1916 году разработал и применил приёмы и технику вывода самолёта из штопора.

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