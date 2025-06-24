«Мы ее немного побаивались»: режиссер Андрей Кончаловский о Валентине Талызиной

Режиссер и сценарист Андрей Кончаловский во время церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной, которая проходит в Москве, в Театре Моссовета, произнес речь. Кинодеятель назвал актрису нелегким человеком.

Об этом сообщает mk.ru

«Прямой, искренний, нелегкий человек, нелегкий, потому что искренний. Безусловный талант. Ее слова были суд безусловного таланта. Я ее побаивался. Все мы ее немного побаивались», — признался Андрей Сергеевич.

Он также с горестью отметил, что без Валентины Талызиной жизнь в Театре им. Моссовета определенно будет немножко другой. «Будем ее помнить», — добавил именитый режиссер.

Ранее мы писали о том, что артист Александр Яцко, произнося речь, назвал Талызину «легендарной женщиной», «неугомонной и озорной».

Талызина скончалась 21 июня в возрасте 90 лет. У актрисы был рак поджелудочной железы. Сообщалось, что последнее время народной артистке помогала нанятая сиделка, которая и нашла знаменитость утром без сознания.