Первый венок от Андрея Малахова: в Москве прощаются с Валентиной Талызиной

24 июня в 11:00 в Театре Моссовета началось прощание с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной. Первый венок для актрисы доставили от ведущего Андрея Малахова.

Об этом сообщил StarHit.

По данным источника, около театра с цветами собрались поклонники Талызиной. В 11:05 на сцене уже были коллеги умершей.

Артист Александр Яцко произнес речь, назвав Талызину «легендарной женщиной». Он отметил, что актриса красиво поставила точку, сыграв в спектакле «Волки и овцы».

«Сегодня эта легендарная женщина прощается с этой сценой и сцена прощается с ней, с замечательной актрисой Валей Талызиной. Неугомонной, озорной», - сказал Яцко.

Сайт aif.ru сообщает, что люди с цветами идут от самой ближней к театру станции метро Маяковская. Около учреждения дежурят десятки съемочных групп. Также отмечается, что внутри театра все светильники прикрыли черной вуалью.

Талызина скончалась 21 июня в возрасте 90 лет. У актрисы был рак поджелудочной железы. Сообщалось, что последнее время знаменитости помогала нанятая сиделка – она нашла актрису утром без сознания.